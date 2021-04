LOL: Caterina Guzzanti ringrazia il pubblico con un'esilarante citazione di Boris

Negli ultimi giorni non si parla che di LOL: Chi ride è fuori, il nuovo comedy show di Amazon Prime Video presentato da Fedez e Mara Maoionchi. Tra i protagonisti di questo irriverente format troviamo anche Caterina Guzzanti, che sui social ha voluto ringraziare il pubblico per questo grandioso successo.

L'attrice che tutti ricorderanno certamente per il ruolo di Arianna in Boris, nel post pubblicato sui social, ha fatto un chiaro riferimento alla serie con protagonista Pannofino, citando il celebre F4 con cui gli sceneggiatori della soap Gli occhi del cuore indicavano l'espressione "basita".

Sebbene gli spettatori stiano particolarmente gradendo questo nuovo format, LOL: Chi ride è fuori è stato stroncato dal critico Aldo Grasso, che lo ha definito come un programma puerile che non fa assolutamente ridere viste le numerose forzature. Frank Matano non ha digerito le varie polemiche nate intorno a questo programma, e per tale ragione ha tentato di chiarire sui social il suo punto di vista su questo comedy show, precisando che tutto è stato realizzato in pochissimo tempo e che nulla era stato preparato.

L'idea di base di questo gioco è piuttosto semplice, un gruppo di comici viene rinchiuso per 6 ore in una stanza, con lo scopo di far ridere i propri compagni di avventura. Chi ride riceve prima un'ammonizione e poi viene eliminato. Proprio in queste ore sono stati diffusi gli ultimi due episodi di LOL. Chi sarà il vincitore?