LOL: Chi ride è fuori 2, la serie con Fedez torna su Amazon Prime: ecco quando

Dopo il sorprendente successo di LOL: Chi ride è fuori, Amazon Prime è pronta a lanciare la seconda stagione del game show condotto da Fedez. I primi 4 episodi saranno disponibili a partire dal prossimo 24 febbraio mentre, gli ultimi due saranno rilasciati a partire dal 3 marzo.

Nelle scorse settimane è stato svelato il cast di LOL: Chi ride fuori 2, e sebbene non si sappia ancora in che modo lo show si svolgerà e quali gag diventeranno dei veri e propri tormentoni, possiamo già dire con certezza che le risate non mancheranno. Il vincitore di questa nuova edizione si aggiudicherà il premio di 100 mila euro che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta.

Chi tra Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli, Max Angioni e Tess Masazza riuscirà a resistere più a lungo? Vi ricordiamo inoltre che Mara Maionchi non prenderà parte alla seconda stagione di LOL, il suo post verrà invece preso da Frank Matano che dopo aver partecipato in veste da concorrente lo scorso anno è ora pronto a vestire i panni del Game Master.

I clienti Prime potranno vedere LOL: Chi ride è fuori tramite l'app Prime Video disponibile per molti dispositivi come PC, Tablet, Smar TV e Smartphone. Inoltre, come per altre produzioni, sarà possibile scaricare gli episodi sui dispositivi mobili per la visione offline senza costi aggiuntivi.