LOL - Chi ride è fuori 2, le passioni sportive di Frank Matano: dal Napoli all'NBA

La sezione online della Gazzetta dello Sport ha dedicato una gallery fotografica con le passioni più conosciute di Frank Matano, da oggi su Prime con la seconda stagione di LOL - Chi ride è fuori. Dopo aver partecipato alla prima edizione in qualità di concorrente, Matano affianca Fedez da conduttore di questa nuova edizione.

Da stanotte è disponibile LOL 2 sulla piattaforma streaming di Amazon. Il comico campano sostituisce Mara Maionchi, assente dalla seconda edizione del programma. Nello spazio della Rosea dedicato a Matano, si conosce il suo lato maggiormente personale.



Nato a Santa Maria Capua Vetere nel 1989 ma cresciuto a Carinola, in provincia di Caserta, Francesco 'Frank' Matano ha padre italiano e madre statunitense, e anche per questo motivo ha frequentato per diversi anni la scuola in Rhode Island. Finché è rimasto in Italia ha coltivato la passione per il calcio, praticando lo sport durante gli anni scolastici e appassionandosi al Napoli, la sua squadra del cuore.



Nella gallery viene passato in rassegna il suo rapporto con Insigne e i calciatori della Nazionale, così come il suo legame con la fidanzata Ylenia Azzurretti, assistente regista e filmmaker. Il suo lato a stelle e strisce lo coltiva grazie alla passione per l'NBA, partecipando spesso ai match da spettatore, e per il cibo americano non proprio genuino.

Inoltre viene sottolineato un momento divertente di flessioni vissuto da Matano sul palco di Italia's Got Talent, insieme alla collega giudice dello show Federica Pellegrini.



Sul nostro sito scoprite tutto su LOL 2; i primi episodi sono su Amazon Prime Video.