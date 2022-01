LOL: Chi ride è fuori 2, i supereroi della risata tornano in azione nel nuovo poster!

LOL: Chi ride è fuori sta per tornare con la seconda stagione che sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 24 febbraio. E in attesa di scoprire come sarà questa nuova edizione, il gigante dello streaming ha diffuso un nuovo poster per il game show.

Come potete vedere dall'immagine in calce alla notizia, i partecipanti ovvero Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Mago Forest, Alice Mangione, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Virginia Raffaele, Gianmarco Pozzoli, Max Angioni e Tess Masazza, sono definiti come "i supereroi della risata". Chi tra questi riuscirà a resistere più a lungo?

Tra l'altro, proprio nelle scorse ore, è stato confermato che Lillo tornerà in LOL: Chi ride è fuori 2 in veste di superospite. Uno dei volti più divertenti della prima stagione tornerà dunque in veste di jolly e siamo certi che con la sua presenza, sarà veramente difficile trattenere le risate.

Vi ricordiamo che questa seconda stagione di LOL sarà guidata ancora una volta da Fedez. Al suo fianco troveremo poi Frank Matano, che da concorrente passa stavolta al ruolo di Game Master. Il game show sarà composto da 6 episodi, i primi tre verranno rilasciati su Amazon Prime Video proprio il 24 febbraio mentre, per i restanti tre (compreso il gran finale) bisognerà pazientare un'ulteriore settimana. Saranno infatti disponibili a partire dal 3 marzo. Ne vedremo sicuramente delle belle.