LOL: Chi Ride è Fuori 4, chi è stato eliminato dopo i primi 4 episodi?

La quarta stagione di LOL: Chi Ride è Fuori ha finalmente aperto i battenti: anche quest'anno Amazon ha deciso di buttare nella mischia alcuni tra i più popolari comici italiani (e qualche outsider come Claudio Santamaria) per farli sfidare a suon di risate. Ma chi ha ceduto, finora, alle irresistibili gag dei colleghi?

Come sicuramente saprete, a esordire lo scorso 1 aprile su Prime Video sono stati soltanto i primi 4 episodi della nuova stagione di LOL: lo show che quest'anno ha riservato un ruolo inedito a Fedez si concluderà poi con i prossimi 2 episodi, ma nel frattempo ha già mietuto le sue prime vittime.

Il primo eliminato di LOL 4 è stato infatti Diego Abatantuono, che non ha resistito a un'esibizione di un altro colosso come Giorgio Panariello: alla star di Eccezzziunale Veramente è toccato quindi accomodarsi in cabina di regia in compagnia di Fedez, Lillo e Frank Matano dopo la sua seconda ammonizione e conseguente cartellino rosso.

Occhio, però, perché un'altra eliminazione è in arrivo: la sirena con la quale si è concluso il quarto episodio ci ha fatto intendere che un altro comico sta per lasciare la gara, ma per scoprire il suo nome ci toccherà attendere i prossimi episodi in arrivo il prossimo 8 aprile.

I Soprano, La serie completa 1-6 (Box 28 Dv) è uno dei più venduti oggi su