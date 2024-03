LOL: Chi Ride è Fuori 4, che ruolo avrà Fedez? C'è una grande novità!

Tante cose sono cambiate dalla prima stagione di LOL: Chi Ride è Fuori, ma Fedez è la costante che ci accompagna sin dall'esordio del popolarissimo show targato Amazon: il rapper e influencer tornerà dunque anche in occasione di questa quarta stagione, ma stavolta anche per lui qualcosa potrebbe finalmente cambiare.

Mentre si avvicina la data d'esordio di LOL: Chi Ride è Fuori 4, trova infatti conferma un'indiscrezione sul nuovo ruolo dell'ex-metà (?) dei Ferragnez nello show: Fedez risiederà come di consueto nella control room (stavolta in compagnia dell'immancabile Frank Matano e di un altro volto storico dello show, Lillo Petrolo), ma potrà anche entrare nel vivo dei giochi come concorrente!

Fedez farà dunque avanti e indietro dal suo "covo" non solo per comunicare ammonizioni ed espulsioni ai comici in gara, ma anche per mettersi in gioco in prima persona: in caso di risata, però, per lui scatterà il cartellino rosso diretto! Una novità assoluta per la serie e per il rapper, che sarà chiamato a confrontarsi direttamente con mostri sacri come Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Giorgio Panariello ed Edoardo Ferrario. Riuscirà il nostro a trattenere le risate davanti a simili personaggi? Noi, ovviamente, siamo decisamente curiosi di vederlo all'opera in questo strano doppio ruolo!

Su Halo - Stagione 1 (5 DVD) è uno dei più venduti di oggi.