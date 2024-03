LOL: Chi ride è fuori 4, svelata la sigla: il cast si trasforma in supereroi dei fumetti

Dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di LOL: Chi ride è fuori 4, la nuova stagione del popolare contest comedy di Prime Video è tornata a mostrarsi tramite la sigla ufficiale.

Come potete vedere nel video disponibile in calce all'articolo, il cast di protagonisti dei nuovi episodi di LOL è stato inserito all'interno di grosse scatole sulle quali campeggia la scritta “Gli originali ed eccezionali supereroi”, con i comici concorrenti presentati in versione comics.

Diego Abatantuono, Loris Fabiani, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica, e il “personaggio speciale” Lillo nel ruolo di overacting coach, sempre sotto gli occhi vigili dell’arbitro e conduttore Fedez e del co-host Frank Matano sono “Acquistabili separatamente!!!”, secondo la sigla, ma su Prime Video li vedrete tutti insieme dal prossimo 1 aprile con i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due dall’8 aprile.

Come nelle stagioni precedenti, in LOL: Chi ride è fuori 4 dieci professionisti della risata si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.

La serie arriva dopo il successo di LOL: Chi fa ridere è dentro, il primo spin-off della 'saga', sempre disponibile su Prime Video.

