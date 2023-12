LOL: Chi Ride è Fuori 4, svelato il cast completo! Ci sono Panariello e Abatantuono

Prime Video sembra intenzionata a rinnovare annualmente l'appuntamento con LOL: Chi Ride è Fuori, almeno finché il responso del pubblico sarà soddisfacente: eccoci dunque all'atteso reveal del cast di questa quarta stagione che, stando a quanto leggiamo, potrebbe effettivamente aver messo a segno alcuni colpi interessantissimi.

I pezzi grossi, d'altronde, non sono mai mancati: al netto di una terza stagione di LOL ritenuta piuttosto deludente anche da noi, la qualità negli interpreti non è mai mancata (si vedano nomi come Corrado e Caterina Guzzanti, ma anche Lillo, Virginia Raffaele e tanti altri). Riuscirà lo show Amazon a rivelarsi all'altezza anche stavolta?

A giudicare dai nomi coinvolti diremmo proprio di sì: si va da Diego Abatantuono a Edoardo Ferrario, passando per Aurora Leone, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, l'outsider Claudio Santamaria e Rocco Tanica, che come sempre si sfideranno nel corso di una clausura della durata di 6 ore cercando di farsi ridere a vicenda, pena l'eliminazione.

La quarta stagione di LOL farà il suo esordio a inizio 2024 e vedrà per la prima volta Lillo nelle vesti di conduttore ad affiancare la rodata coppia Fedez/Frank Matano. Cosa ne dite? Il cast vi sembra promettere bene? Diteci la vostra nei commenti e condividete con noi i vostri pronostici sul vincitore!