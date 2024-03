LOL: Chi ride è fuori 4, si torna a morir dal ridere nel trailer ufficiale

Dopo lo spin-off LOL: Chi fa ridere è dentro, in questi minuti la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale di LOL: Chi ride è fuori 4, nuova incarnazione dello show cult.

Il comedy show Original italiano dei record sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal prossimo 1 aprile con i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due in arrivo dall’8 aprile: dopo il grande successo delle precedenti edizioni, LOL: Chi ride è fuori torna con un cast di dieci grandi comici e professionisti della risata con concorrenti come Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica, ai quali si aggiunge anche Loris Fabiani, vincitore del recente successo di Prime Video LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.

I concorrenti come sempre si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room torna nelle vesti di arbitro e conduttore Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, e da Lillo, entrambi grandi rivelazioni del programma: alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco.

LOL: Chi ride è fuori è un adattamento del popolare show giapponese Original HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, prodotto e interpretato da Hitoshi Matsumoto.

