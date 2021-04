LOL: Chi ride è fuori, 1 ora in più di risate nel video ufficiale dell'Aftershow

Uno dei più grandi successi di Amazon Prime Video delle ultime settimane è sicuramente LOL: Chi ride è fuori, show comico con protagonisti alcuni dei volti maggiormente noti dell'entertainment nostrano, capace di appassionare talmente tanto il pubblico a casa da creare gif e meme che hanno spopolato sui social per diversi giorni e durano tuttora.

Ma se avete accolto la fine di LOL: Chi ride è fuori con malinconia perché avreste voluto poter vivere altri minuti di risate in compagnia del cast della prima stagione, ecco arrivare in soccorso un video Aftershow che mostra come i protagonisti hanno vissuto l'esperienza.



Frank Matano si è già candidato per la seconda stagione ma non è chiaro ancora da quali comici sarà composto il cast.

Nei giorni scorsi è stata ufficializzata una nuova stagione dello show, notizia accolta con grande entusiasmo dagli appassionati, che hanno iniziato un toto-casting sui social per cercare di proporre alcuni nomi che vorrebbero vedere nel programma.

La prima edizione, condotta da Fedez e Mara Maionchi, ha messo a confronto un gruppo di comici chiuso in uno studio con l'obbligo di non ridere alle battute dei colleghi: pena l'esclusione dallo show.

Il cast era composto da Caterina Guzzanti, Frank Matano, Elio, Lillo, Katia Follesa, Angelo Pintus, Ciro Priello, Gianluca 'Fru' Colucci, Michela Giraud e Luca Ravenna.



Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di LOL: Chi ride è fuori.