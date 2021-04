LOL: chi ride è fuori, ecco altri 10 comici italiani che potrebbero partecipare

LOL: chi ride è fuori è la serie del momento perché, anche in Italia, ha mostrato un format efficacissimo nella sua semplicità. Che vi abbia fatto ridere o meno, con i suoi 6 episodi la serie ha permesso di far staccare la spina per qualche ora di rilassatezza e leggerezza.

Il successo è comunque indiscusso, pertanto si potrebbe ipotizzare l'arrivo di una seconda stagione. Vediamo insieme quali potrebbero essere i comici che potrebbero partecipare. Si tratta, ovviamente, di ipotesi ma mettendo in campo dei nomi abbastanza assortiti che possano offrire una comicità variegata.

Iniziamo con Virginia Raffaele, comica poliedrica e grande imitatrice. Tra le sue armi avrebbe una grande professionalità, serietà e un ampio numero di frecce nel suo arco tra battute rapide e altre più studiate. Potrebbe prendere il posto di Caterina Guzzanti, con la differenza che la Raffaele saprebbe colpire anche in momenti del tutto inaspettati.

Maccio Capatonda potrebbe essere un altro nome non da poco. La sua comicità è più spinta, ma anche ricercata un po' come quella di Lillo. A tratti potrebbe sembrare demenziale, ma di quella intelligente che una volta compresa lascia davvero l'interlocutore di sasso. Anche lui sarebbe un bravo imitatore, ma il suo pezzo forte sarebbe l'interpretazione di personaggi paradossali e realistici che si pongono tra l'assurdo e il verosimile.

Impossibile, poi, non pensare al Mago Forest, una pietra miliare della comicità italiana che da anni fa ridere intere generazioni. Il nome originale è Michele Foresta, e si tratta di un personaggio lanciato da Zelig negli anni Novanta e che attualmente è possibile trovarlo come ospite di Che tempo che Fa da Fabio Fazio. Battute sempre pronte e un umorismo martellante, sarebbe veramente una spina nel fianco degli altri concorrenti.

Ficarra e Picone (o Ale e Franz, inseriamo una doppia possibilità) sarebbero, invece, come Ciro e Fru dei The Jackal, ma con una comicità decisamente diversa e più inerenti a gag e siparietti di stand-up comedy. La carriera di tutti e quattro i comici è praticamente simile, anche se i primi devono il loro grande successo al L'ottavo nano con Serena Dandini e Corrado Guzzanti mentre i secondi a Zelig. Tutti e quattro, però, avrebbero un grande potere di improvvisazione che Ale e Franz, ad esempio, hanno dimostrato ampiamente con Buona la prima. Tra le coppie comiche ci sarebbero anche Luca e Paolo, ma quest'ultimi forse sarebbero un po' troppo improntati verso la satira. Li inseriamo comunque perché la loro bravura è innegabile.

Siamo a cinque, dato che le coppie contano come due persone differenti, quindi come sesto comico potremmo inserire Edoardo Ferrario che potrebbe prendere il posto di Luca Ravenna. Fa parte anche lui della scuola dei Guzzanti, ma la sua comicità romanesca è frizzante e immediata. Insieme ad Edoardo Ferrario possiamo inserire il settimo candidato, ovvero Valerio Lundini dotato di cinismo, serietà e comicità ricercata. Lundini è un abile paroliere e non si preoccupa di andare verso il politicamente scorretto. Dello stesso avviso potrebbe essere la sua collega Emanuela Fanelli che ha già dimostrato le sue abilità nel programma Una pezza di Lundini.

Continuiamo con Geppi Cucciari che negli ultimi anni è riuscita a fare un vero e proprio salto di qualità, passando da comica e cabarettista, a vera e propria conduttrice televisiva e radiofonica. Il suo successo ebbe inizio con Zelig, ma poi l'abbiamo vista anche come conduttrice nel programma culturale su Rai Tre Per un pugno di libri. Il suo bagaglio comico sarebbe molto vasto e incredibilmente pungente.

Infine, se nella prima stagione abbiamo osservato Stefano Belisari in arte Elio, nella seconda stagione potrebbe comparire Nino Frassica. Si tratterebbe di uno di quei personaggi capaci di far saltare l'ordine del programma perché è un comico di lunga esperienza che ha davvero segnato la storia della televisione italiana. La sua comicità spazia dalla demenzialità al teatro con grande ordine e bravura. Sarebbe davvero un problema non ridere e un grande impegno farlo ridere.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Comunque, abbiamo già visto insieme se e quando potrebbe tornare LOL: Chi ride è fuori con una seconda edizione, vi lasciamo alla nostra recensione della prima edizione di LOL: Chi ride è fuori.