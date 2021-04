LOL: Chi ride è fuori, le 3 battute più divertenti di Lillo

Era da tanto che non osservavamo una produzione italiana di così grande successo, in particolar modo su una piattaforma come Amazon Prime Video. A dire la verità LOL: Chi ride è fuori ha superato, in spettatori, qualsiasi altra produzione Amazon in Italia.

Abbiamo visto insieme se e quando potrebbe tornare LOL: Chi ride è fuori con una seconda edizione, ma oggi vogliamo ricordarvi alcuni dei momenti più divertenti e spassosi dello show messi in mostra dal grande comico Lillo, pseudonimo di Pasquale Petrolo.

Posaman

Il suo Posaman è, ormai, un tormentone. Si tratta di un supereroe il cui unico potere è fare le pose. Ogni volta che lo chiamano, al contrario di come spesso accade per supereroi come Superman, Batman, Spiderman e altri che compiono gesta eroiche cittadine, lui non interviene e sta fermo in posa. Quante ne ha? Sei per l'esattezza.

"Sono Lillo!"

Battuta ormai diventata iconica tanto da diventare virale anche nei social grazie ad alcuni filtri. Le sue più bizzarre interpretazioni, infatti, mostravano la sua capacità di non saper mantenere i segreti, e per questo più di una volta ha svelato la sua grande identità, ricorrendo al suo: "sono Lillo!", in maniera brillante e perfetta. Alla fine della prima stagione, questo tormentone è stato riproposto anche da Pintus per cercare di far ridere gli ultimi concorrenti, ma nonostante la buona volontà ormai era diventato impossibile far ridere Ciro Priello, Katia Follesa e Caterina Guzzanti.

Il metabolismo di Lillo

La battuta sul metabolismo è tanto sottile quanto geniale se posta all'improvviso mentre sono tutti concentrati a non cercare di ridere. Tutti in silenzio, all'improvviso arriva Lillo con:

"Voi mi vedete così, ma io mangio. Tra mezz’ora tre etti di carbonara? Eccomi qua, e non ho mai fatto sport in vita mia".

"Ma come fai?" chiedono gli altri. "É metabolismo." risponde lui. Impossibile non ridere.

In conclusione vi segnaliamo che è stata creata una versione di Twitch di LOL: Chi Ride è Fuori.