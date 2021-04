LOL: Chi ride è fuori, ecco chi potrebbe vincere il gioco nella puntata finale

Non capita molto spesso di assistere a produzioni italiane in grado di riscuotere un enorme successo sulle piattaforme streaming che utilizziamo tutti i giorni. Per questo motivo, LOL: Chi ride è fuori può considerarsi un esperimento riuscito in pieno, avendo raggiunto un numero di spettatori davvero considerevole in brevissimo tempo.

Abbiamo visto insieme come sia nato il gioco 8-bit ispirato a LOL: Chi ride è fuori, ma oggi vogliamo parlarvi di chi potrebbe essere il vincitore della prima edizione del game show di Amazon Prime Video.

Gli eliminati

Il gioco, per chi non lo conoscesse ancora, ha una formula al tempo stesso semplice e innovativa: dei comici professionisti vengono rinchiusi insieme in una stanza per sei ore. L'obiettivo? Non ridere mai, ma riuscire a far ridere i propri colleghi. Alla prima risata scatta un'ammonizione, e alla seconda si viene espulsi, quindi eliminati dal gioco. I comici vengono controllati dai due conduttori, Fedez e Mara Maionchi, che si dovranno occupare di suggerire ai vari partecipanti dei metodi per fare ridere gli altri, o impartiranno loro ordini. Il vincitore riceverà un premio di 100.000 euro da donare in beneficienza a un ente a libera scelta.

Durante i primi quattro episodi, sono stati eliminati Gianluca Fru dei The Jackal (alla seconda puntata), Luca Ravenna (alla terza) e Angelo Pintus (alla quarta).

Chi potrebbe vincere la prima edizione di LOL?

Tra gli altri, la battaglia è serrata. Gli unici che, per ora, non hanno ricevuto un'ammonizione sono Caterina Guzzanti e Frank Matano, quindi potrebbero essere ovviamente loro i favoriti per la vittoria finale. Tuttavia, anche Ciro Priello e Lillo, dopo un inizio incerto, sembra che abbiano ingranato, e sono pronti a fare di tutto per evitare l'espulsione. Staremo a vedere cosa succederà.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a quando usciranno gli ultimi episodi di LOL: Chi ride è fuori.