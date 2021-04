LOL: Chi ride è fuori, ecco chi è il vincitore della prima edizione: siete d'accordo?

Il successo di una trasmissione come LOL: Chi ride è fuori, ha dimostrato come alcune produzioni italiane, se sostenute dalla giusta campagna marketing e da una formula vincente, possono avere una popolarità al pari dei programmi internazionali, anche sulle piattaforme streaming, dove i prodotti del Bel Paese, per ora, hanno sempre fatto fatica.

Tra un pubblico sempre più coinvolto e alcune polemiche che hanno riguardato LOL: Chi ride è fuori, in ogni caso, la prima edizione del game show su Amazon Prime Video può definirsi un esperimento più che riuscito, e siamo certi che in futuro assisteremo al ritorno del programma condotto da Fedez e Mara Maionchi. Senza ulteriori indugi, vi presentiamo quindi chi ha vinto al gioco divertentissimo dove ridere è vietato.

Chi ha vinto LOL: Chi ride è fuori?

Dopo una battaglia intensa durata 6 interminabili ore, a colpi di battute e gag, e con una concorrenza serrata, il primo vincitore della trasmissione è stato nientemeno che Ciro Priello dei The Jackal, che ha sconfitto in finale l'agguerritissima Katia Follesa. All'ultimo episodio erano arrivati anche Elio e Caterina Guzzanti, la quale era arrivata in fondo senza ammonizioni, ma ha comunque dovuto arrendersi di fronte alla bravura dei suoi avversari.

L'attore e comico napoletano, dopo aver ricevuto il premio di 100.000 euro, ha deciso come ente benefico a cui donare la sua vincita ad Action Aid, una onlus che si occupa della lotta alle cause della povertà. Non vediamo l'ora di assistere alla seconda edizione, che si prospetta più incredibile della precedente.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo all'uscita del gioco in 8-bit di LOL: Chi ride è fuori, che celebra lo show Amazon Prime Video. E voi siete d'accordo con il vincitore di LOL: Chi ride è fuori? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato.