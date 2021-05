LOL: Chi ride è fuori, quali comici parteciperanno alla Stagione 2 dello show Amazon?

L’attesa per scoprire quali comici si daranno battaglia nella seconda stagione del comedy show di Amazon Prime Video, LOL: Chi ride è fuori, è fatta di indiscrezioni e ipotesi su possibili concorrenti che dovranno cercare a suon di sketch e battute di confermare il successo della prima stagione.

Il cast ben amalgamato della prima stagione è stato un elemento chiave del successo dello show, complice anche un format nuovo che ha portato un po’ di aria fresca, leggerezza e tante risate nelle nostre case.



Attualmente il ventaglio di ipotesi circa i nuovi concorrenti è davvero ampio, ciò che sappiamo per certo è che saranno scelti altri 10 comici che dovranno trascorrere sei ore nella stessa stanza cercando di non ridere mai davanti alle battute dei colleghi, pena l’eliminazione.



Il Messaggero recentemente ha riportato i nomi di alcuni comici che sarebbero stati contattati:

Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo

Teo Mammuccari

Claudio Bisio

Paola Cortellesi

Max Pisu

Stefano Chiodaroli

Dad Fabrizio e Claudio de Le Coliche

Debora Villa

Lucia Ocone

Virginia Raffaele

Corrado Guzzanti

Ale e Franz

Luciana Littizzetto

Alessandro Bergonzoni

Sicuramente il cast sarà un mix di comici della vecchia e della nuova scuola (le star del web) ma in attesa di notizie certe però non ci resta altro che attendere e continuare a seguire il toto-nomi magari riguardando i primi sei episodi di LOL: Chi ride è fuori.



Sicuramente il cast sarà un mix di comici della vecchia e della nuova scuola (le star del web) ma in attesa di notizie certe però non ci resta altro che attendere e continuare a seguire il toto-nomi magari riguardando i primi sei episodi di LOL: Chi ride è fuori.