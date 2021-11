Lol - Chi Ride è Fuori: Fedez e Frank Matano svelano il cast della seconda stagione

Le indiscrezioni sui possibili protagonisti della seconda stagione di Lol circolavano sul web già da tempo, ma oggi Fedez e Frank Matano in una diretta Instagram hanno svelato in via ufficiale il cast del programma di Amazon Prime Video.

A sfidarsi a colpi di gag saranno:

Virginia Raffaele

Corrado Guzzanti

Diana Del Bufalo

Maccio Capatonda

Maria Di Biase

Mago Forest

Alice Mangione

Gianmarco Pozzoli

Tess Masazza

Max Angioni

Ancora una volta, quindi, la produzione di Amazon ha optato per un mix di volti più o meno conosciuti dal grande pubblico. Si parte da Virginia Raffaele e Maccio Capatonda, che sono tra i comici più apprezzati del panorama contemporaneo, per arrivare a Corrado Guzzanti (fratello di Caterina Guzzanti che aveva preso parte alla prima stagione di Lol) e già noto per le sue imitazioni e la sua partecipazione alla seconda stagione di Boris.

LOL: Chi Ride è Fuori 2 prevederà lo stesso meccanismo della prima stagione: i partecipanti si sfideranno a rimanere sei per sei ore consecutive provando a far ridere i loro avversari. Il vincitore otterrà un montepremi da 100mila euro che devolverà ad un ente benefico a sua scelta.

Non è stata svelata alcuna data di lancio, ma Fedez e Frank Matano hanno specificato che la seconda stagione sarà disponibile nel corso del 2022.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione della prima stagione di Lol.