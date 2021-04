LOL: Chi ride è fuori, Frank Matano si candida per la seconda stagione

Il nuovo show della piattaforma di streaming Amazon Prime Video è stato un successo, LOL: chi ride è fuori ha saputo regalarci momenti di sane risate e leggerezza grazie ad un variegato cast composto da dieci comici professionisti. Ora Frank Matano, mattatore della prima stagione, ci riprova e si candida per far parte della seconda.

LOL: Chi ride è fuori è stato ufficialmente rinnovato da Amazon per una seconda stagione e mentre le voci sul casting si rincorrono con il web che vorrebbe la partecipazione di diversi comici e artisti italiani, Frank Matano è pronto per il secondo round.



Infatti il comico ha commentato il post Instagram del profilo di Prime Video che annunciava la seconda stagione con un semplicissimo: “Mi candido”. La cosa ha ovviamente scatenato i fan che lo rivorrebbero immediatamente nel gioco essendo stato uno dei principali protagonisti con il suo tubo sonoro e le sue corse senza fine per evitare di ridere.

L’idea alla base del format proviene dal Giappone, precisamente dal programma televisivo “Documental”, ideato dal comico Hitoshi Matsumoto: sostanzialmente si tratta di una sfida fra dieci comici professionisti che devono provare a non ridere per sei ore consecutive, ma devono anche cercare di far ridere gli altri con battute e gag.



Fedez e Mara Maionchi conducono il programma e osservano i comici dalla control room pronti a sfoderare alla prima risata il cartellino giallo, alla seconda il cartellino rosso che porta all’espulsione.



Matano è stato uno dei concorrenti più apprezzati, protagonista anche di una scena hot che è stata tagliata, ma non sappiamo se la sua autocandidatura verrà presa in considerazione dato che ancora non sono stati annunciati i nomi del cast della seconda stagione, quello che sappiamo è che è pronto a correre di nuovo!



Vi piacerebbe vederlo tornare all'opera in LOL: Chi ride è fuori? Fatecelo sapere nei commenti!