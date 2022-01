LOL: Chi ride è fuori, LILLO torna nella seconda stagione come Special Guest!

Prime Video svela che LILLO sarà l’arma letale della risata della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori in arrivo a febbraio. Il popolare comico, rivelazione della prima edizione del comedy show targato Amazon Original, sarà un ospite speciale, un vero asso nella manica al servizio del conduttore Fedez e del co-conduttore Frank Matano.

Sia Fedez che Frank Matano potranno quindi coinvolgere nel gioco Lillo, uno dei volti di punta e tra i motivi del successo di LOL Chi ride è fuori, capace di generare meme su meme che ancora oggi condiscono il panorama del web e dei fan del programma, per mettere in difficoltà i nuovi concorrenti di questa seconda stagione.

Le 6 puntate vedranno infatti sfidarsi a colpi di gag Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni, sono i nomi che compongono il cast della seconda stagione di LOL: chi riuscirà a non cedere alla risata per tutte le sei ore, si aggiudicherà il premio di 100 mila euro, che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta.

La seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile dal 24 febbraio in esclusiva su Prime Video, in più di 240 Paesi e territori nel mondo. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da subito e gli ultimi due dal 3 marzo, con il gran finale.

I clienti Prime potranno vedere LOL: Chi ride è fuori tramite l’app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV. Grazie all’app i clienti potranno scaricare gli episodi sui loro dispositivi mobili per la visione offline senza costi aggiuntivi all’abbonamento Prime dal costo di €36/anno. I nuovi clienti possono registrarsi ad Amazon Prime e ottenere un periodo di prova gratuito su amazon.it/prime.

Di seguito il poster che conferma il ritorno nello show di LILLO!