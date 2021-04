LOL - Chi Ride è Fuori, Michela Giraud ha davvero inciso Il Mign***one Pazzo!

LOL - Chi Ride è Fuori ha lasciato dietro di sé una scia di tormentoni e meme che ci accompagnerà presumibilmente di qui all'estate: tra un Posaman e un 'Sono Lillo', un 'Hai ca**to?' e... Beh, più o meno qualunque cosa abbia fatto Elio nel corso dei sei episodi, a spiccare è però un potenziale tormentone musicale.

A questo punto avrete sicuramente capito di chi stiamo parlando: la colpevole è Michela Giraud e il pezzo in questione è Il Mign***one Pazzo, la canzone improvvisata con cui la comica romana ha ironizzato sugli atteggiamenti assunti da alcune ragazze dopo la fine di una relazione.

Mentre Lillo Petrolo sembra intenzionato a portare avanti la sua carriera da supereroe, dunque, per Giraud si aprono le porte del mondo della musica: già durante lo show la comica aveva discusso con un interessato Elio della possibilità di incidere il brano, ma a quanto pare la nostra non ha perso tempo prima di passare all'azione. Qualche ora fa, dunque, l'annuncio ufficiale: Il Mign***one Pazzo è disponibile su Spotify e YouTube, per la gioia di tutti i fan impazziti per la breve performance canora della nostra Michela.

Fate anche voi parte di coloro che ascolteranno in loop l'attesissimo pezzo di Michela Giraud? Fatecelo sapere nei commenti! Non solo tormentoni, comunque, ma anche tante polemiche: secondo molti spettatori, infatti, Frank Matano avrebbe dovuto essere squalificato da LOL a causa di alcune risatine non rilevate da Fedez e Maionchi.