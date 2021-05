LOL - Chi ride è fuori: un nuovo video del cast rivela le tecniche per non ridere

Il successo di LOL-Chi ride è fuori è stato travolgente e senza precedenti, e sebbene i protagonisti di questo divertentissimo show non avrebbero dovuto ridere, il pubblico da casa ha riso veramente molto. Ma come ha fatto il cast a trattenersi tra tutte queste divertentissime gag? Un nuovo video dal dietro le quinte ce lo svela.

Alla domanda "Come fai quando non puoi ridere e devi trattenerti" tutti i protagonisti di questa produzione capeggiata da Fedez e Mara Maionchi hanno risposto nei modi più disperati. Frank Matano e Fru hanno semplicemente detto che nella maggior parte dei casi non sono in grado di trattenersi. Lo youtuber ha poi ammesso di mascherare la sua risata con un finito pianto mentre, Lillo che ha conquistato gli spettatori con il suo Posaman ha detto di simulare un colpo di tosse per coprire le sonorità della risata.

Ciro Priello poi ha ammesso di aver mangiato e bevuto compulsivamente per tutta la durata di LOL proprio per tenere la bocca impegnata in altre attività. Elio invece utilizza la più classica delle tecniche, immagina cose drammatiche così da non riuscire a ridere con molta facilità mentre, Michela Giraud si ficca le unghie nella pelle, così che autoinfliggendosi dolore, di certo non avrebbe potuto abbandonarsi a risate incontrollate. Diciamo che, eccezion fatta per il volto dei The Jackal, queste tecniche non sempre hanno ottenuto il risultato sperato.