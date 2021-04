LOL: Chi ride è fuori, Posaman di Lillo diventa un supereroe dei Marvel Studios

Come avete letto nella nostra recensione di LOL: Chi ride è fuori, le puntate dello show di Amazon Prime Video hanno convinto critico e pubblico, in particolare per la bravura dei comici. Ecco quindi un'immagine ispirata ad una delle battute più apprezzate.

Ci riferiamo a Posaman, personaggio creato dal comico Lillo per cercare di far ridere i suoi sfidanti, che potete vedere in versione Marvel nell'immagine presente in calce alla notizia. Oltre alla foto di Posaman, nel poster troviamo anche la frase che potrebbe diventare il suo motto: "Chiamatemi!", i fan hanno apprezzato particolarmente il personaggio, che si cimenta in pose diverse ogni volta che viene detto il suo nome. Ricordiamo che nel catalogo di Amazon Prime Video sono presenti 6 puntate della serie, nella giornata di ieri 8 aprile infatti sono stati aggiunti gli episodi 5 e 6, sarà possibile quindi scoprire il vincitore del concorso.

Come sapete infatti, il vincitore tra Elio, Lillo, Caterina Guzzanti, Frank Matano e molti altri, si aggiudicherà il premio di 100 mila euro, che potrà devolvere ad una associazione di beneficenza di sua scelta. Per finire, ecco il commento di Caterina Guzzanti di LOL: Chi ride è fuori, che ha voluto ringraziare i fan citando anche Boris.