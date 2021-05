LOL, chi ride è fuori: tutto quello che sappiamo sulla Stagione 2

Il successo incredibile e inaspettato di LOL, chi ride è fuori ha portato il pubblico ad attendere con ansia la seconda stagione del comedy show targato Amazon Prime Video e a chiedersi chi saranno i nuovi concorrenti che proveranno a bissare il successo della prima stagione.

Purtroppo ci sarà da attendere il prossimo autunno per vedere altri 10 comici sfidarsi in questa particolare gara. Il 23 aprile scorso tramite i propri profili social Amazon Prime Video ha ufficializzato il rinnovo per la seconda stagione che dovrebbe vedere alla conduzione il collaudato duo composto da Fedez e Mara Maionchi.



Per quanto riguarda invece i possibili concorrenti Il Messaggero ha riportato i nomi di alcuni comici che sarebbero già stati contattati: Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo, Teo Mammuccari, Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Dad Fabrizio e Claudio de Le Coliche, Debora Villa, Lucia Ocone, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Ale e Franz, Luciana Littizzetto e Alessandro Bergonzoni.



Le ipotesi sui possibili concorrenti possono essere davvero molte ma possiamo sicuramente escludere che i partecipanti della prima edizione tornino in scena. La produzione pescherà tra i volti storici della comicità italiana e le star del web per trovare il mix giusto e regalarci altre risate dopo i tormentoni creati con la prima stagione.



In chiusura vi lasciamo con le 3 battute più divertenti di Lillo in LOL e il nostro approfondimento su com'è nato il format di LOL: chi ride è fuori.