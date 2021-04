LOL: Chi ride è fuori: ecco la scena hot di Frank Matano che è stata tagliata

Lillo intervenuto con Angelo Pintus a Muschio Selvaggio, non solo ha rivelato le origini di Posaman ma, ha anche permesso a Fedez di raccontare una scena particolarmente scabrosa di Frank Matano che i produttori hanno deciso di tagliare dal montaggio finale di LOL: Chi ride è fuori.

"Io ho impressa una roba pazzesca. A un certo punto, erano stati eliminati ed erano rimasti solo i due finalisti e dovevamo inventarci qualcosa per farli ridere. A un certo punto si alza Frank Matano e dice: 'Ho un'idea'. Quindi si mette in ginocchio e inizia a mimare un pom..no. Vi giuro, era molto realistico, c'era tutto il gesto. Era una cosa quasi artistica. È stato trenta secondi a farlo in completo silenzio. Sono stati lunghissimi".

Il rapper ha poi raccontato di un'altra scena tagliata da LOL: Chi ride è fuori: "Sai cosa non hanno messo? Il brainstorming per arrivare alla scena di Lillo che si toglie il casco e fa: ‘So Fedez’, perché è nata lì. Ci siamo ingegnati tutti e l'ho proposta io. È un'idea mia".

Lillo sorridendo ha aggiunto: "È verissimo, l'ha proposta Fedez. Io avevo già fatto delle uscite che sono andate malissimo. Figure di me..a totali, anche quella di Pintus. Fedez ha avuto un'idea fantastica. Ho messo i suoi vestiti, che erano elastici e sembravo un wurstel ma mi sono entrati. Vedere quella figura, che sono io coi suoi vestiti e col casco già fa ridere, perché già lo sai che sono io. È stata una roba freestyle, confermo che lo ha suggerito Fedez".

