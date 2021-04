LOL: chi ride è fuori, ecco quali sono tutti gli sketch 'copiati' dalle edizioni estere

Il successo di LOL: Chi Ride è Fuori ha messo sotto la lente d'ingrandimento lo show Amazon, con migliaia di spettatori pronti ad approfondire e andare alla ricerca del difetto o del dettaglio poco chiaro.

In queste ore abbiamo visto Lillo Petrolo, ad esempio, difendersi dalle accuse di plagio mosse da Selvaggia Lucarelli. In un video postato dalla giornalista si vede infatti come uno degli sketch più apprezzati del comico durante LOL: Chi Ride è Fuori sia effettivamente identico alla performance di uno dei concorrenti dell'edizione tedesca del gioco. Ma a quanto pare potrebbero esserci altri sketch "copiati", ecco quali sono in totale.

In realtà non sono molti, ma questi sarebbero il travestimento della Gioconda di Elio e il numero di magia di Lillo, quando finge di allungare la bacchetta e a estrae i kleenex uno dopo l’atro. Entrambi si trovano identici nella versione tedesca, ma quello di Lillo in particolare non è preso dall'edizione tedesca poiché anche lo stesso comico tedesco ha preso spunto dal mago Lioz. Il riferimento a quest'ultimo era stato già dichiaro dallo stesso Lillo all’inizio dello sketch, mostrando anche un finto biglietto che gli avrebbe consegnato lui, in quanto suo adepto.

Ricordiamo che LOL: Chi Ride è Fuori prende spunto da un format giapponese, Documental (Dokyumentaru), ideato dal comico giapponese Hitoshi Matsumoto e composto da nove stagioni, di cui le prime tre sono disponibili proprio su Prime Video. Il programma ha avuto così tanto successo da avere una propria versione anche in Messico (condotta da Eugenio Derbez), Australia (condotta da Rebel Wilson) e Spagna.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Comunque, abbiamo già visto insieme un ipotetico elenco dei 10 comici italiani che potrebbero partecipare a una seconda stagione di LOL: Chi Ride è Fuori e vi lasciamo alla nostra recensione della prima edizione di LOL: Chi ride è fuori.