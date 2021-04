LOL: Chi ride è fuori, la stagione 2 si farà: Amazon diffonde il primo poster!

In poche settimane, LOL: Chi ride è fuori si è rivelata un grande successo per Amazon Prime Video. Le gag dei concorrenti sono ormai entrate nell'immaginario collettivo, così come nei meme che spopolano sul web. La notizia, quindi, era nell'aria, ma l'ufficialità non potrà che far piacere ai fan: il game show avrà una seconda stagione.

Si era parlato anche dei possibili concorrenti di LOL Stagione 2, ma per il momento non sono stati annunciati nomi. Amazon, in compenso, ha già diffuso la prima immagine ufficiale, un poster che si può vedere anche in calce alla notizia.

Di certo sarà difficile per chiunque realizzare trovate esilaranti come il Posaman di Lillo Petrolo, le performance al flauto di Elio, la buffa e rumorosa bacchetta di Frank Matano. La formula di LOL: Chi ride è fuori resta invariata: una sfida fra dieci comici professionisti che devono restare seri per sei ore consecutive, provando contemporaneamente a far ridere i loro avversari. Alla prima risata di uno dei comici scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso, che decreterà l'espulsione. Il vincitore, colui che riuscirà a resistere senza ridere, si aggiudicherà 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a sua scelta.

Per celebrare il successo della prima edizione di LOL, intanto, i protagonisti della prima edizione (Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna), insieme agli arbitri Mara Maionchi e Fedez, parteciperanno al LOL-Aftershow, che sarà disponibile sul canale YouTube di Prime Video Italia da lunedì 26 aprile.