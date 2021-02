LOL: Chi ride è fuori, svelato il cast dello show comico in arrivo su Amazon Prime Video

Un nuovo show ispirato al classico gioco “chi ride prima perde” sta per arrivare su Amazon Prime Video presentato da Fedez affiancato da Mara Maionchi e intitolato Lol: Chi ride è fuori.

Amazon ha diffuso il teaser trailer e i nomi del cast dello show comico che sono: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna.



Sarà un esperimento comico che li vedrà sfidarsi a colpi di battute, cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari. Lo show è una sfida fra dieci comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro che andranno ad un ente benefico scelto da chi vincerà. Potete vedere il teaser qui sopra con il cast che tenta di non ridere.



Questo nuovo progetto è un adattamento della popolare serie giapponese Amazon Original, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, prodotta e interpretata da Hitoshi Matsumoto che trascina dieci comici in una "battaglia di risate" a porte chiuse.

Chi riuscirà a restare serio e non collezionare cartellini gialli e rossi per una risata? Non ci resta che attendere una data d'uscita ufficiale per scoprirlo.