LOL: Chi Ride è Fuori, la terza stagione è disponibile da oggi su Prime Video!

Alla fine il gran giorno è arrivato: la terza stagione di LOL: Chi Ride è Fuori è disponibile da oggi nel catalogo Amazon Prime Video, che come già accaduto per le due passate stagioni rilascerà gli episodi di questa nuova stagione in blocchi: da oggi, dunque, sono a disposizione degli utenti Prime i primi quattro episodi dello show.

Come ricordatoci dal trailer ufficiale di LOL: Chi Ride è Fuori pubblicato pochi giorni fa, l'esordio di questa terza stagione era previsto per il 9 marzo: da oggi, dunque, sarà possibile unirsi alla nuova gang di comici composta da Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

Non solo new entry, però, ma anche volti noti delle passate stagioni: oltre a Fedez e Frank Matano alla conduzione, nella terza stagione di LOL ritroveremo infatti anche il trionfatore della passata stagione Maccio Capatonda, che come già accaduto con Lillo Petrolo nel corso degli scorsi episodi potrà essere chiamato in causa come "arma letale" esterna al cast per tentare di far scoppiare a ridere i partecipanti.

Le regole le conoscete, il cast anche: per chi fate il tifo quest'anno? E soprattutto, davanti a chi pensate non riuscireste in alcun modo a trattenere le risate? Fatecelo sapere nei commenti, in attesa dei prossimi episodi!