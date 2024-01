LOL: Chi fa ridere è dentro, l'esilarante trailer della serie spin-off di Prime Video

Amazon Prime Video ha pubblicato il primo trailer della nuova stagione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, serie spin-off di LOL che arriverà sulla piattaforma streaming dal prossimo 22 febbraio. Lo show riguarda la selezione per l'ultimo comico partecipante al format principale, giunto alla quarta edizione.

Alla conduzione di LOL Talent Show troviamo il Mago Forest insieme a Elio, Angelo Pintus e Katia Follesa.

Il decimo concorrente di LOL uscirà proprio dalla gara di comicità che vedremo nel talent show di Amazon Prime Video.



Chi sarà il decimo concorrente che si aggiungerà al cast della quarta stagione di LOL? I vip che parteciperanno alla nuova competizione sono Giorgio Panariello, Aurora Leone, Edoardo Ferrario, Lucia Ocone, Rocco Tanica, Maurizio Lastrico, Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria e Diego Abatantuono.



Scoprite tutto quello che c'è da sapere sul cast di LOL - Chi ride è fuori 4, in attesa dello show spin-off. I nuovi episodi verranno distribuiti su Amazon Prime Video presumibilmente in primavera.

Nelle scorse tre edizioni i vincitori sono stati Ciro Priello (prima edizione), Maccio Capatonda (seconda edizione) e Fabio Balsamo e Luca Bizzarri ex aequo (terza edizione).



LOL - Chi ride è fuori è condotto da Fedez ed è basato sul format giapponese Documental, del comico Hitoshi Matsumoto.

Vi terremo aggiornati nelle prossime settimane su eventuali novità riguardo la quarta stagione di LOL - Chi ride è fuori. Nel frattempo, recuperate la recensione di LOL 3 sul nostro sito.