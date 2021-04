LOL: che cos'è il tubo verde di Frank Matano e dove comprarlo

Il grande successo di un programma come LOL: Chi ride è fuori è anche dovuto all'incredibile numero di meme, battute e gag che continuano a popolare i social network anche dopo molto tempo dalla conclusione dello show. Sicuramente, tra tutti i partecipanti, uno di quelli che ha saputo divertirci di più è Frank Matano, grazie alle sue bizzarrie.

Abbiamo visto insieme quali siano gli sketch copiati di LOL: Chi ride è fuori dalle edizioni straniere del programma, ma oggi vogliamo trattare proprio di Matano, e di uno degli oggetti di scena più amati portati in scena dall'attore e comico napoletano, ovvero il suo bastone verde sonoro. Usato per provare a far ridere i suoi avversari, lo strumento si è quasi rivelato un'arma a doppio taglio, avendo portato Frank sull'orlo di una crisi di risate.

Richieste alle stelle

Ci aveva pensato lo stesso Frank, con un tweet datato 11 aprile (che trovate in calce), a rispondere alle tante domande del pubblico, che voleva sapere dove poter trovare l'iconico bastone sonoro, dicendo:

"Ragazzi, sono le 3:44. Volevo dirvi che non so dove potete comprare il bastone verde. Buonanotte."

La verità, è che ne esistono davvero molte versioni in commercio, sulla maggior parte di siti rivenditori online, e stanno andando letteralmente a ruba, grazie al successo del game show di Amazon Prime Video. Tuttavia, se volete davvero accaparrarvi quello originale, sappiate che è stato scoperto essere reperibile su Yappashop, che sta facendo fortuna tramite le vendite del prezioso oggetto. Il prezzo è di 5,20 euro, escluse le spedizioni. Lo stesso shop ha, però, avvisato, che a causa delle enormi richieste, i tempi di consegna si stanno allungando molto. Quindi affrettatevi se volete anche voi un bastone sonoro, prima che si esauriscano le scorte!

