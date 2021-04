LOL, Frank Matano ride sempre? Le polemiche sulle ammonizioni

Ormai lo sanno tutti. LOL: Chi ride è fuori è il fenomeno del momento, e lo sarà ancora per molto tempo. Contraddistinto da sketch comici oltre i limiti dell'assurdo, e momenti esilaranti come non se ne vedevano da tempo in televisione, il popolare game show di Amazon Prime Video è stato un assoluto successo, sia di pubblico, che di critica.

Abbiamo visto insieme la storia del tubo verde di Frank Matano in LOL: Chi ride è fuori, ma oggi vogliamo tornare proprio sull'attore e comico italiano, per rispondere ad alcune polemiche legate alla sua permanenza nel programma. Vi avvisiamo che faremo spoiler su LOL: Chi ride è fuori. Se non avete ancora visto lo show, o non l'avete finito, e avete intenzione di recuperarlo e completarlo, vi invitiamo a non procedere oltre nella lettura, e a tornare in un secondo momento.

Una risata contagiosa

Ormai lo sappiamo bene, Frank Matano riesce a contagiarci sempre, con il suo modo di fare, le sue battute nonsense, e la sua risata, impossibile da confondere, e che contagia tutti.

Proprio a tal proposito, in molti hanno espresso più di una perplessità circa il comportamento di Matano all'interno di LOL. Molto spesso, lo abbiamo visto davvero sull'orlo di una vera e propria crisi di risate, come per esempio, durante la sua performance con il tubo verde sonoro. In un programma per il quale anche al minimo sorriso si veniva ammoniti, ogni tanto sembra che ci sia stato un comportamento un po' indulgente nei confronti di Frank.

Tuttavia, è bene ricordarlo, il comico partenopeo è stato comunque molto bravo a trattenersi all'ultimo, per evitare di scoppiare a ridere. Purtroppo per lui, di fronte all'esibizione di Elio con il suo microfono, Matano non ha più resistito, e gli è costata l'eliminazione, ma quanta fatica per non esplodere di risate!

