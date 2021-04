LOL è una fregatura? Frank Matano risponde alle accuse del web

LOL è un nuovo show di Amazon Prime Video che sta riscuotendo un notevole successo, soprattutto grazie alla presenza di nomi importanti della comicità italiana. Frank Matano ha quindi voluto rispondere a delle accuse fatte dagli utenti di Twitter.

Trovate il suo messaggio in calce alla notizia, il comico campano ha infatti condiviso un video registrato durante la cena tra i vari partecipanti al programma, in cui è possibile vedere Fedez, Elio, Caterina Guzzanti e gli altri discutere prima dell'inizio delle puntate. Un utente della celebre piattaforma social ha quindi accusato il cast di aver fatto finta di non sapere chi sarebbero stati gli altri concorrenti durante le introduzioni di LOL. Frank Matano ha subito risposto a questa accusa, rivelando che lo show di Amazon Prime Video è stato girato in due giornate diverse, durante la prima infatti è stata filmato l'ingresso dei partecipanti, mentre il giorno successivo le sei ore del programma.

Per chi non conoscesse LOL, si tratta di uno show presente nel catalogo di Amazon Prime Video, nelle sei puntate attualmente disponibili seguiremo alcuni comici che cercheranno di far ridere i loro colleghi, con lo scopo di vincere 100 mila euro da devolvere in beneficenza. Infine, ecco altre serie presenti su Amazon Prime Video.