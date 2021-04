LOL, Lillo Petrolo è un mago anche a casa: su Instagram l'ultima magia

Lillo Petrolo è stato senza dubbio uno dei mattatori di questa prima edizione italiana di LOL - Chi Ride è Fuori: la metà del celebre duo comico formato insieme a Claudio 'Greg' Gregori ha saputo intrattenere gli spettatori (e gli altri concorrenti, ovviamente) con numeri di ogni genere, riscuotendo ogni volta un incredibile successo.

Tra un Posaman che fa furore anche a casa di Fedez e la frase tormentone "Sono Lillo" il nostro ha saputo deliziarci anche con alcuni numeri di prestigio davvero incredibili, tra un'apertura della pattumiera e un lancio di fazzoletti di carta. Ma siamo sicuri che l'attore non abbia altri assi nella manica?

Naturalmente i numeri non sono finiti qui: su Instagram, ad esempio, Petrolo ha deciso di deliziare i suoi fan con un'altra incredibile esibizione degna del suo straordinario talento da prestigiatore. In un nuovo video postato tramite il suo profilo social, dunque, Lillo ha mostrato ai fan come far levitare una mela! Incredibile, vero? Occhio, però: una voce fuori campo (presumibilmente appartenente alla moglie del nostro mago) sembra suggerirci qualcosa...

Nonostante gli apprezzamenti, comunque, sul nuovo show targato Prime Video non sono certo mancate le polemiche: per un Lillo Petrolo sugli scudi, infatti, c'è stato anche un Frank Matano secondo molti eccessivamente graziato da Fedez e Maionchi. Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!