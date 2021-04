LOL, Pio e Amedeo al posto di Fedez e Mara Maionchi? I piani iniziali dello show di Amazon

Pio e Amedeo sono i padroni di casa di Canale 5 del venerdì sera da ormai tre settimane con il programma Felicissima Sera. Questa sera, venerdì 30 Aprile, andrà in onda l’ultimo appuntamento, ma sapevate che potevano essere i veri presentatori del programma Amazon LOL: chi ride è fuori?

Nel corso di un'intervista con Libero, Pio e Amedeo hanno rivelato interessanti novità sulla puntata di stasera del loro programma, ma hanno anche rivelato un inedito retroscena su Lol, chi ride è fuori, il fenomeno nazionale di queste ultime settimane.

I due comici, infatti, hanno svelato un aneddoto davvero clamoroso. In attesa di scoprire cosa ci riserverà l'ultima puntata di Felicissima sera, il duo comico pugliese ha rivelato di essere stato ad un passo dalla conduzione del comedy show di Amazon. Queste le loro parole:

“Ti diamo lo scoop: ci avevano chiesto di condurlo, ma non potevamo. Come concorrenti non accetteremmo: è un format bellissimo ma pur sempre un format. Ormai abbiamo troppa ‘libertà’, sarebbe un passo indietro. Comunque qualcuno è stato bravissimo, altri un po’ meno”.

Dopo Felicissima Sera però, il vero sogno di Pio e Amedeo è quello di condurre il Festival di Sanremo con Maria De Filippi o con Carlo Conti. Riusciranno ad esaudire il loro desiderio? In conclusione vi segnaliamo che è stata creata una versione di Twitch di LOL: Chi Ride è Fuori.