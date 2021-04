LOL, quando escono gli ultimi due episodi della serie comica italiana su Amazon?

LOL: Chi ride è fuori è ormai sulla bocca di tutti, il comedy show targato Amazon Prime Video ha conquistato il pubblico da quando le prime quattro puntate hanno debuttato giovedì 1 aprile, ora si attende l’uscita degli ultimi due episodi che sveleranno il vincitore di questa gara ispirata al classico gioco “chi ride prima perde”.

L’idea alla base del format proviene dal Giappone: è una sfida fra dieci comici professionisti che devono provare a non ridere per sei ore consecutive, ma provando contemporaneamente a far ridere gli altri con battute e gag.



Il premio finale è di 100.000 euro che il vincitore donerà ad un ente benefico a sua scelta. Fedez e Mara Maionchi conducono il programma e osservano i concorrenti dalla control room pronti a sfoderare un cartellino giallo alla prima risata e rosso alla seconda che si traduce nell’eliminazione.

Il variegato cast di questa prima stagione è composto da: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna.

Le prime quattro puntate sono diventate già un cult per il popolo del web tra meme e hashtag su Twitter lo show non è decisamente passato inosservato. Il supereroe Posaman, interpretato da Lillo (sì, è proprio lui) è già entrato nel cuore del pubblico insieme a Pat man (Ciro), il bastoncino di Frank Matano che produce un suono simpatico, canzoni, tip tap e storni alla cassa due.

Ma quando usciranno le ultime due puntate che vedranno i sette comici rimasti in gara darsi battaglia? Gli ultimi due episodi saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire da giovedì 8 aprile, solo allora scopriremo il vincitore di questa prima stagione e dato il risultato ottenuto, chissà se Amazon proverà a bissare il successo con una seconda stagione già chiesta a gran voce dal popolo del web.



Vi lasciamo con le nostre impressioni sulle prime quattro puntate di LOL: Chi ride è fuori e la risposta di Frank Matano ad alcune accuse del web.