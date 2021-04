LOL: la serie italiana Amazon avrà una Stagione 2? Ecco cosa sappiamo

Dopo una grande prima edizione, sono in molti a chiedersi se vedremo mai il ritorno di un game show come LOL: Chi ride è fuori, che ha saputo ridare luce a un genere che ormai da tempo sembrava stentare, specialmente nel nostro paese. Tra successi e polemiche, di sicuro l'idea di portare in Italia una produzione del genere ha avuto i suoi frutti.

Abbiamo visto insieme chi ha vinto la prima edizione di LOL: Chi ride è fuori, ma oggi siamo qui per cercare di scoprire se e quando potremo assistere al ritorno del programma condotto da Fedez e Mara Maionchi.

La seconda edizione di LOL: Chi ride è fuori

Come ormai ben sappiamo, le piattaforme streaming - a meno di rare eccezioni - non si pronunciano mai troppo presto riguardo a rinnovi e cancellazioni dei loro prodotti, anche di quelli popolari. Da un lato, questa strategia permette di "tenere sulla corda" i fan, e attirare possibili rinnovi e iscrizioni, grazie al traino di certi franchise.

Dall'altro lato, sicuramente, è comunque troppo presto per capire quanto davvero una trasmissione come LOL sia stata davvero in grado di attirare il pubblico. Amazon Prime Video, che ne detiene i diritti, non si è ancora espressa a riguardo. Ciò che può far ben sperare i fan è che, all'estero (il prodotto originario è nato in Giappone, nel 2016, con il titolo Hitoshi Matsumoto Presents Documental), la produzione gode di buona salute, avendo avuto in terra nipponica ben nove stagioni. Sarà sufficiente per vedere il ritorno di LOL anche in Italia? Noi crediamo di sì, ma staremo a vedere.

