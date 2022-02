LOL: Stagione 2, Corrado Guzzanti: 'Partecipare è stato come una terapia d'urto'

Dalla giornata di oggi sono disponibili i primi quattro episodi della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, format comico di Amazon Prime Video che ha esordito un anno fa con un grande successo di pubblico e critica. Tra i nuovi protagonisti di questa stagione spicca indubbiamente Corrado Guzzanti, uno dei comici più stimati in Italia.

Guzzanti sarà tra coloro che metterà più in difficoltà gli altri partecipanti, sopratutto grazie al fatto che il comico romano rispolvererà per l'occasione alcuni dei suoi personaggi più celebri, da Vulvia di Rieducational Channel ad Antonello Venditti al pianoforte. In un'intervista concessa al Corriere della Sera alla vigilia della messa in onda dei primi quattro episodi della stagione, Guzzanti ha descritto questa esperienza come "una terapia d'urto".

"Ho preso questa esperienza come una terapia d’urto, come uno sport estremo. È un po’ come gettarsi con il deltaplano e vedere che effetto fa. Mi sono trovato molto a disagio e mi sono divertito molto, si vede anche la disperazione del comico che poi genera le cose più divertenti. Avevo voglia di buttarmi in una cosa lontana da ciò che faccio. Ho dimenticato però che ho una certa età, come chi si iscrive alla maratona di New York e sviene dopo mezzo chilometro".

Una anticipazione su quali personaggi imitati dai protagonisti vedremo ce l'ha data la sigla di LOL 2, diffusa solo qualche giorno fa. In un'altra intervista, invece, Maria Di Biase ha descritto la sua esperienza nello show: "Il comico dev'essere libero di dire quello che vuole dire, non può stare attento a tutto: se si sente castrato, scatta l'auto-censura su temi che hanno anche la forza di fare cadere dei tabù. A volte ridere dei difetti della società ci porta dei miglioramenti".

Nella seconda stagione di LOL: Chi Ride è Fuori, in qualità di guest special, tornerà anche Lillo.