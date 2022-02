LOL Stagione 2, a che ora escono i primi episodi su Prime Video

Se già mancava pochissimo all'uscita su Prime Video della seconda stagione di LOL - Chi ride è fuori, ora sembra mancare ancora meno. I primi quattro episodi sono pronti ad approdare su Prime Video, riportando sui piccoli schermi il format che prende dieci dei migliori comici d'Italia e li costringe... a non ridere. Segnatevi l'orario!

Sembra trascorso un battito di ciglia da quando si è iniziato a parlare concretamente della possibilità di rivedere sui nostri piccoli schermi di Prime Video una seconda edizione di LOL, dopo che la scorsa (e prima) stagione aveva fatto un successo clamoroso, riempiendo le case di risate in piena pandemia e soprattutto facendo parlare di sé per settimane, fra meme e instancabili rewatch. Dopo un primo vociare a metà gennaio, solo due settimane fa avevamo visto il trailer della seconda edizione di LOL. Ora, a sorpresa, una manciata di ore ci dividono dall’uscita su Prime di un buon numero di episodi, che dovrebbero coprire quattro ore circa delle sei su cui è impostato il format.

A quanto pare, sembra che siano proprio e solamente sei ore a dividerci dall’uscita dei primi quattro episodi. Alla mezzanotte, con lo scoccare della giornata di domani (24 febbraio), i due terzi della nuova edizione saranno disponibili su piattaforma per gli abbonati Prime. Si tratta di una finestra di distribuzione piuttosto atipica, ma che permetterebbe ai più arditi di farsi già una maratona notturna per svegliare tutti, domattina, con i meme già pronti. Inoltre, a confermare questa ipotesi sarebbero sopraggiunti anche i due coniugi di The Pozzolis Family (Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione), che hanno partecipato a questa edizione e proprio oggi hanno fatto uscire un set di storie in cui affermano che la serie uscirà proprio a partire da stanotte.

I Pozzolis sono solo due dei dieci, promettenti comici che verranno costretti al supplizio in questi nuovi episodi. Un cast forse anche più esplosivo della precedente stagione, il che non è poco. Nomi come Maccio Capatonda e Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti e Diana Del Bufalo, ma anche Tess Masazza, il Mago Forest, Max Angioni e Maria Di Biase. Fedez tornerà alla conduzione del programma, ma in sostituzione di Mara Maionchi verrà affiancato da Frank Matano, già concorrente l’anno scorso. Nel frattempo, dovrebbe apparire anche Lillo come guest star di LOL 2. Tutti insieme appassionatamente tornano nel geniale format di Endemol Shine, che finirà di distribuire su Amazon i restanti due episodi il 3 marzo.

Nicole Morganti, a capo di Amazon Originals Italia, ha così commentato il rinnovo: “La prima edizione è stata molto più di un successo televisivo, rivelandosi un vero e proprio fenomeno sociale. Oltre alla straordinaria viralità sul web, alcune delle gag e dei momenti cult del programma sono entrati nelle conversazioni comuni degli italiani, nelle famiglie, nelle scuole e persino negli ambienti di lavoro. Per questa seconda edizione la voglia di sperimentare passa anche attraverso la scelta di un cast di concorrenti equamente suddiviso tra donne e uomini, per infrangere ogni cliché sulla comicità”. Voi aspetterete fino a stanotte per vederlo? Ditecelo nei commenti!