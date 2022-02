LOL: Stagione 2, Maria Di Biase:'Il comico deve essere libero di dire ciò che vuole'

In un'intervista rilasciata a Il Giornale, la comica Maria Di Biase, tra i protagonisti della seconda stagione di LOL - Chi ride è fuori, ha parlato dell'esperienza con i suoi colleghi e delle difficoltà incontrate durante la registrazione dello show e non solo, sottolineando gli ostacoli che incontrano oggi i comici nel loro lavoro.

Sulla partecipazione a LOL, Maria Di Biase racconta:"Ho visto la prima edizione e mi è sembrata una bella occasione. È un format nuovo che ti permette di metterti in gioco: quando entri lì dentro non porti i tuoi pezzi come fai solitamente nei programmi comici. [...] Io ho giocato molto in difesa, avendo una risata parecchio facile, ma poi ho attaccato".



Nel corso della chiacchierata con il quotidiano, Di Biase ha parlato anche della maggior difficoltà incontrata dai comici oggi. Interpellata sul politically correct ha risposto:"Secondo me influisce tantissimo, influisce su tutto, anche sulla comunicazione. Bisogna sempre stare attenti perché si possono offendere tutti. I comici hanno il ruolo di mettere in risalto le storture della società. Ma devi sempre fare attenzione a ciò che dici, rischi di essere meno divertente e meno efficace".



Secondo Di Biase 'Il comico dev'essere libero di dire quello che vuole dire, non può stare attento a tutto: se si sente castrato, scatta l'auto-censura su temi che hanno anche la forza di fare cadere dei tabù. A volte ridere dei difetti della società ci porta dei miglioramenti: d'altronde, la risata è l'arma più efficace per i cambiamenti. Oggi invece si rischiano mille rettifiche e perdiamo qualcosa. Non bisogna utilizzare un linguaggio offensivo, questo è ovvio, ma uno deve poter parlare di qualsiasi argomento'.



Nel cast della seconda edizione - ecco la nuova sigla di LOL - Chi ride è fuori - condotta da Fedez e Frank Matano, troviamo Virginia Raffaele, Mago Forest, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni.



