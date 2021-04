LOL Stagione 2, ecco i possibili concorrenti della prossima edizione

La prima stagione di LOL: Chi Ride è Fuori ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, ecco quindi quali potrebbero essere i concorrenti della seconda parte della serie comica presente nel catalogo di Amazon Prime Video.

Nonostante non sia stata ancora confermata, una seconda stagione di LOL: Chi Ride è Fuori è molto probabile, considerando le numerose lodi che le sei puntate dello show hanno ricevuto dagli spettatori. In molti quindi hanno provato ad ipotizzare chi saranno i prossimi dieci comici che faranno parte degli episodi di LOL, secondo quanto viene condiviso sulle pagine del Messaggero nella seconda stagione potremo trovare partecipanti del calibro di Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Paola Cortellesi, Maxi Pisu, Corrado Guzzanti, Ale e Franz, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica, Virginia Raffaele, Alessandro Bergonzoni e Lucia Ocone. Ovviamente questa lista di comici non è stata ancora confermata dalla produzione dello show, per cui non resta che aspettare per conoscere i nomi ufficiali dei concorrenti che si sfideranno per vincere 100 mila euro da destinare in beneficenza.

Inoltre è molto probabile che a presentare il programma saranno di nuovo presenti Fedez e Mara Maionchi, per finire vi segnaliamo che è stata creata una versione di Twitch di LOL: Chi Ride è Fuori.