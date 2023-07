LOL: Talent Show arriva a Napoli: siete pronti a candidarvi per LOL: Stagione 4?

Da oggi martedì 18 luglio partono ufficialmente le audizioni di LOL: Chi fa ridere è dentro, il talent show del fortunato reality comedy di Prime Video LOL: Chi ride è fuori.

La competizione, che mette in palio un posto d'onore nel cast della quarta stagione di LOL e che sarà disponibile in 5 episodi in esclusiva sulla piattaforma di streaming di streaming on demand nel corso del 2024, arriva al Teatro Bellini di Napoli, sia oggi martedì 18 che giovedì 20 luglio: ospiti d’eccezione di queste due date campane saranno Fabio Balsamo e Maria Di Biase, che si uniranno ai giudici Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tra i grandi protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL: Chi ride è fuori.

Capitanati da Mago Forest, nelle vesti di presentatore dello show, i giurati stanno girando l’Italia in cerca del decimo concorrente di LOL 4, che una volta selezionato farà ufficialmente parte del cast - ancora sconosciuto - della prossima stagione del celebre comedy show.

Vi ricordiamo che la quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori non ha ancora una data d'uscita ufficiale per la piattaforma di streaming on demand Prime Video, data d'uscita ufficiale che sarà comunicata prossimamente. Inoltre, al momento non è dato sapere quando saranno resi disponibili gli episodi di LOL: Chi fa ridere è dentro, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.