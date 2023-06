LOL: Talent Show, Prime Video svela date audizioni: provate a far ridere Mago Forest!

A seguito dell'annuncio ufficiale di LOL: Talent Show - Chi fa ridere è dentro, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato nuovi dettagli sul prossimo reality show comico spin-off della famosa serie di successo LOL: Chi ride è fuori.

Il nuovo show Original in 5 episodi, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2024, sarà ospitato da Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus: tra i protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL: Chi ride è fuori, i tre gireranno l’Italia in cerca del decimo concorrente che farà parte del cast della quarta stagione del celebre comedy show, in arrivo prossimamente. Nel frattempo, Mago Forest vestirà invece i panni di presentatore e accompagnerà i giudici in questo tour tutto italiano che promette risate e divertimento.

Il nuovo show Original sarà un vero e proprio varietà in stile LOL dove a sfidarsi, con l’obiettivo di far ridere i tre giudici, saranno non solo comici ma anche artisti di ogni genere: maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi, persone comuni con spiccate doti di intrattenimento, e molti altri personaggi che non mancheranno di suscitare ilarità. Le tappe di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro saranno:

Milano: Teatro Lirico, 4-6 luglio 2023

Napoli: Teatro Bellini, 18-20 luglio 2023

Roma: Teatro Brancaccio, 1 agosto 2023

Il vincitore di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro si unirà al cast della nuova stagione di LOL: Chi ride è fuori, il celebre comedy show che ritornerà prossimamente su Prime Video per una quarta ed esilarante edizione.