LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, nuovo poster per lo Speciale Natalizio di Prime Video

Dopo lo Speciale Natalizio di Guardiani della Galassia su Disney Plus prodotto dai Marvel Studios, la piattaforma di streaming on demand Prime Video risponde con i supereroi della comicità italiana protagonisti di LOL Xmas Speciale: Chi ride è fuori, speciale di Natale del famoso show comico.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori è lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori e chiama a raccolta, per una puntata unica, sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia: Fedez torna nel suo ruolo di host e giudice, osservando dalla control-room i concorrenti Mara Maionchi (per la prima volta nel ruolo di concorrente di LOL), Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo nel teatro addobbato a festa.

Per l’edizione natalizia - che si mostra in un nuovo poster tematico disponibile in calce all'articolo - valgono le stesse regole di LOL: Chi ride è fuori, ma l’esperimento durerà 4 ore: il primo comico che riderà riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’espulsione dal gioco. Ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a scelta del vincitore, chi riuscirà a non ridere fino alla fine.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios ed esordirà sulla piattaforma il 19 dicembre. Per altri contenuti, scoprite il cast completo di LOL 3, nuova stagione che invece arriverà nel 2023, sempre in esclusiva su Prime Video.