LOL Xmas Special: Chi ride è fuori nel trailer ufficiale dello Speciale Natalizio

Da non confondere con lo Speciale Natale di Guardiani della Galassia disponibile su Disney Plus, in questi minuti Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale di LOL Xmas Speciale: Chi ride è fuori, la puntata speciale a tema natalizio dello show con Fedez e Frank Matano.

Nel filmato, disponibile in calce all'articolo, potete vedere le prime sequenze della nuova chiamata a raccolta, per una puntata unica, dei sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia. Fedez torna nel suo ruolo di host e giudice, osservando dalla control-room i concorrenti Mara Maionchi (per la prima volta nel ruolo di concorrente di LOL), Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo nel teatro addobbato a festa.

Per l’edizione natalizia valgono le stesse regole di LOL: Chi ride è fuori, ma l’esperimento questa volta durerà 4 ore: alla prima risata, il comico riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’ espulsione dal gioco. Ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a scelta del vincitore, chi riuscirà a non ridere fino alla fine. Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, LOL Xmas Special: Chi ride è fuori sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo a partire dalle ore 21:00 del 19 dicembre.

Se cercate altri contenuti, guardate il poster ufficiale di LOL Xmas Special.