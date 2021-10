Londongrad, Benedict Cumberbatch protagonista della nuova serie HBO

L'attore di Doctor Strange Benedict Cumberbatch ha appena evocato il suo prossimo incantes... Ehm, progetto: sarà il protagonista della nuova serie di HBO Londongrad.

Benedict Cumberbatch torna in tv per interpretare un agente del KGB.

Nonostante sia attualmente impegnato al cinema (solo per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe lo vedremo in almeno due delle prossime pellicole, Spider-Man: No Way Home e, ovviamente, Doctor Strange in the Multiverse of Madness), Cumberbatch si sta preparando per tornare ancora una volta sul piccolo schermo.

Basata sul libro "The Terminal Spy" di Alan Cowell, la miniserie HBO Londongrad avrà infatti come protagonista l'attore di Sherlock nei panni di Alexander Litvinenko, un ex-agente dei servizi segreti russi che nel 2006 fu avvelenato con del Polonium-210.

Non solo, ma Cumberbatch sarà anche tra i produttori dello show scritto da David Scarpa (The Man in the High Castle, Tutti i soldi del mondo) e diretto da Bryan Fogel (The Dissident, Icarus), assieme agli stessi Scarpa, Fogel, Adam Ackland, Claire Marshall e Len Amato.

Al momento non vi sono ulteriori informazioni sul progetto e su una sua possibile data d'uscita, ma sappiamo che non è l'unico show sull'argomento a essere in fase di sviluppo: di recente è stata infatti annunciata la serie di ITV Studios Litvinenko, con protagonista un altro volto iconico della tv britannica, David Tennant.