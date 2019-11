A Londra apre fino a domenica il Fleabag Cafè della serie con Phoebe Waller-Bridge

Waterstones Piccadilly ha ricreato perfettamente l'iconico locale del serial tv Fleabag, nel quale lavora l'omonima protagonista dello show ideato e interpretato da Phoebe Waller-Bridge. Il Fleabag Cafè rimarrà aperto a Londra fino a domenica 17 novembre. Tra i vari oggetti presenti all'interno del locale spicca la famosa scultura della matrigna.

Al locale è presente anche un cartello per il cosiddetto 'mercoledì chiacchierone', durante il quale le persone sole sono invitate a conversare con chiunque, così come un'immagine di Boo, la defunta amica di Fleabag, e persona che ha ispirato e spinto per l'apertura di questo locale di nicchia.

Bisogna comunque ricordare che il Fleabag Cafè non è completamente funzionante; l'incredibile set è stato ricostruito in concomitanza con l'uscita del libro intitolato Fleabag: The Scriptures, che riunisce le sceneggiature complete di tutte e due le stagioni dello show, oltre a scritti inediti dell'autrice.



Ricordiamo che l'entrata al Fleabag Cafè è totalmente gratuita. La serie è stata prodotta da Two Brothers Pictures, per il canale BBC Three.

Nata da un testo teatrale della stessa Phoebe Waller-Bridge, Fleabag racconta le peripezie di una giovane donna londinese e della sua problematica vita tra relazioni fugaci, amicizie inaspettate e un rapporto complicato con la famiglia.

La terza stagione non è in cantiere ma Phoebe Waller-Bridge si è dimostrata possibilista per un... lontano futuro.

Ma nonostante la vittoria agli Emmy la terza stagione per il momento non è contemplata.