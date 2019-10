Lone Star, Rob Lowe e Liv Tyler nel primo trailer ufficiale dello spin-off di 9-1-1

La FOX ha pubblicato il primo trailer ufficiale dell'annunciato 9-1-1: Lone Star, primo spin-off della serie di successo 9-1-1 creata per l'emittente americana da Ryan Murphy, Brad Falchuck e Tim Minear che ha l'obiettivo di espandere l'universo narrativo dedicato alla forze di primo soccorso statunitensi.

Protagonisti di Lone Star sono Rob Lowe (Parks and Recreation) e Liv Tyler (Il Signore degli Anelli). Il primo veste i panni di un sofisticato poliziotto di New York che viene ricollocato ad Austin, Texas, città in cui si sposta insieme al figlio cercando di rimettere ordine nella sua vita e salvare i civili più vulnerabili, nel tentativo di bilanciare al meglio la sua vita.



Nel cast di 9-1-1: Lone Star troveremo anche Ronen Rubinstein, Sierra McClain, Jim Parrack, Natacha Karam, Brian Michael Smith, Julian Works e Rafael Silva, per una premiere di due giorni consecutivi prevista il 19 e 20 gennaio, dopo i campionati NFC.



La terza stagione della serie madre 9-1-1 è invece iniziata lo scorso 23 settembre e i fan sono in attesa di godere della visione del sesto episodio, intitolato "Monsters", la cui messa in onda è prevista per il prossimo 28 ottobre. La state seguendo? Vi sta piacendo?



Fateci sapere la vostra nei commenti.