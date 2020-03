Ecco il look del bouny hunter interpretato da Michael Biehn in Star Wars:The Mandalorian 2

La sua presenza nell'attesissima Star Wars: The Mandalorian 2 è stata annunciata diversi mesi fa, e in questa fase di blocco produttivo causata dalla Pandemia di Coronaviurs ecco sbarcare in rete una nuovo artwork della seconda stagione della serie live-action Disney+ che ci rivela il look . del nuovo personaggio di Michael Biehn

Come già sappiamo, l'ex-interprete di Kyle Reese nel primo e storico Terminator di James Cameron vestirà i panni di un cacciatore di taglie nella serie creata da Jon Favreau, e anche se abbiamo ancora pochi e scarsi dettagli circa il suo incastro nella trama della stagione, sembrerebbe che questo bounty hunter potrebbe essere un alleato per il nostro Mandaloriano e per il piccolo Baby Yoda.



Ora grazie a Making Star Wars, comunque, possiamo almeno dare un'occhiata al look del personaggio, che a giudicare almeno dall'artwork avrà un aspetto davvero singolare, con elementi della sua corazza che ricordano parti relative all'Impero. Potrebbero essere dei trofei conquistati in battaglia e riutilizzati come protezione o arma, ma è tutto da vedere, dato che potrebbe anche aver trascorso gli ultimi anni di carriere a lavorare per il nemico - come d'altronde alti cacciatori di taglie.



Vi ricordiamo che Star Wars: The Mandalorian 2 arriverà (almeno per ora) su Disney+ il prossimo autunno e vedrà anche Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano in live-actio.