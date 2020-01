Il look di Danai Gurira ai SAG ha convinto tutti i fan di The Walking Dead

Abbiamo visto il trailer di The Walking Dead 10, in attesa della messa in onda della seconda parte della stagione, i fan dell'opera prodotta da The CW sono rimasti colpiti dal look sfoggiato da Danai Gurira durante i SAG.

A condurre la serata è stata proprio l'interprete di Michonne, insieme alla collega Lupita Nyong'o con la quale ha recitato nella pellicola Marvel dedicata al personaggio di "Black Panther" e nel video di presentazione dei premi è presente due volte, una come Michonne e la seconda volta come Okoye.

La serie ispirata ai fumetti scritti da Robert Kirkman è stata nominata al premio per le "Migliori controfigure televisive", alla fine però il colosso di Game Of Thrones è riuscito ad aggiudicarsi anche questa corona. Nonostante questo i fan dello show non sono rimasti delusi, anche grazie alla grande simpatia e carisma di Danai, in calce alla notizia potete trovare alcuni dei tweet diventati virali sull'argomento, in particolare riguardo il look sfoggiato dall'attrice.

Il 2020 sarà un anno molto importante per le avventure di Carol, Daryl e gli altri abitanti di Alexandria, come avete potuto leggere saranno presentati altri show ambientati nel mondo di The Walking Dead, che andranno ad ampliare il franchise in onda sul canale televisivo The CW.