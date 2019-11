Le foto inedite di Falcon and The Winter Soldier ci mostrano il nuovo look di Bucky

Nella giornata del lancio del servizio Disney+, i fan delle serie TV Marvel hanno ricevuto una gradita sorpresa: è stato possibile dare una prima occhiata ai concept art dei personaggi di The Falcon and The Winter Soldier, in particolare di US Captain. Inoltre sono appena state scattate delle foto che ci mostrano il nuovo look di Bucky.

Le immagini, che trovate in calce alla notizia, sono state condivise su Twitter dal fan account @TheSebNews e rivelano il taglio di barba e capelli dell'attore Sebastian Stan, magari per evidenziare ancora di più il passaggio del tempo rispetto agli avvenimenti di Avengers: Endgame. Insieme a lui troveremo Sam Wilson, ed entrambi dovranno fare i conti con il ritiro dalla scena di Steve Rogers, a seguito degli eventi dell'ultimo film sui Vendicatori.

Non sappiamo ancora molto riguardo la trama della serie, se non che l'assenza di Captain America sarà un elemento importante, con i due supereroi che cercheranno di colmare il vuoto lasciato dal celebre supersoldato. L'inizio delle riprese di The Falcon and The Winter Soldier era stato annunciato nelle scorse settimane, quindi siamo sicuri che nel corso dei mesi che ci separano dalla prima puntata della serie, che andrà ad arricchire il catalogo di Disney+, scopriremo maggiori indiscrezioni riguardo lo show.