Looking For Alaska: ecco il cast principale della serie Hulu

La serie Looking for Alaska, basata sul best seller dallo stesso titolo, ha trovato i membri del cast principale, che si aggiungono al già scritturato Charlie Plummer e a Kristine Froseth, che sono i protagonisti Miles e Alaska.

La serie è basata sul romanzo Looking for Alaska e viene raccontata attraverso gli occhi dell'adolescente Miles "Pudge" Halter, che si iscrive al college cercando una prospettiva più profonda sulla vita. Il giovane si innamora di una ragazza, Alaska Young e, dopo la sua morte inaspettata, lui e i suoi amici cercano di scoprire la verità dietro alla morte della giovane per darle un senso.

Looking For Alaska è il libro pluripremiato scritto da John Green; ecco quindi i personaggi che vedremo nella nuova serie Hulu, interpretati dagli attori Denny Love, Jay Lee, Landry Bender, Sofia Vassilieva, Uriah Shelton e Jordan Connor. Josh Schwartz di Dynasty ha scritto il pilot e sarà anche produttore esecutivo di Looing for Alaska.

Love ha firmato per interpretare Il Colonnello, che è descritto come un ragazzo "carro armato", muscoloso (e molto intelligente). Il colonnello (il suo vero nome è Chip Martin) è uno studente detentore di una borsa di studio e ha una madre che vuole assolutamente che abbia un'adeguata istruzione. È un nemico dei lacrosse (aka "The Weekday Warriors"), e considera Alaska, Miles e Takumi suoi amici. Lui è incredibilmente leale nei confronti dei suoi amici.

Lee interpreta Takumi, un membro del gruppo di reietti del Colonnello, famoso per conocere tutti i pettegolezzi, amico di tutti e due i gruppi ma sempre fedele al Colonnello e ad Alaska.

Bender sarà Sara, la ragazza del Colonnello, anche lei è bassina e arrabbiata - ma la sua rabbia è diretta solo verso il Colonnello perché lui riesce in continuazione a fare qualcosa che la fa arrabbiare. I due sono una di quelle coppie litigiose che passano la vita a gridarsi in faccia.

Shelton interpreta Longwell, un atleta bello, ricco dei Weekday Warrior. Lui disprezza il Colonnello e tutti i suoi amici e fa di tutto per rendere

le loro vite il più impossibili possibile.

Connor interpreterà invece Kevin, l'accolito di Longwell, altro membro dei Weekday Warrior. Segue tutte le direttive di Longwell e incolpa il Colonnello quando un membro della loro cricca viene espulso.

Infine la Vassilieva sarà l'interprete di Lara, una ragazza carina, timida e dolce che viene dalla Romania, che ha una cotta per Miles nella serie Hulu.